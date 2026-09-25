16型有機ELのCopilot+ PC「Vivobook S 16」が2万5000円引き！ Office 24カ月版付きで18万4800円

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【Amazonで割引中】ASUS 16型ノートPC「Vivobook S 16（M3607KA-AI5165SIS）」をチェック！

ASUSの16型ノートPC「Vivobook S 16（M3607KA-AI5165SIS）」がAmazonで割引対象。参考価格209,800円から12％オフの184,800円で販売中。

AI対応だけでなく、画面やOfficeまでしっかり揃っているのがこの1台。「Vivobook S 16」は、最大50TOPSのNPUを備えるRyzen AI 5 330に16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせたCopilot+ PCだ。さらに16型有機ELディスプレーを採用し、Microsoft 365 Personal（24カ月版）も付属。AI機能ではコクリエイターやライブキャプション、リコールなどを利用できる。

①最大50TOPSのNPU＋3つのAI機能

Ryzen AI 5 330は、最大50TOPSのAMD Ryzen AI NPUを搭載。Copilot+ PCの機能として、コクリエイターによるAI画像生成、リアルタイムで字幕を生成するライブキャプション、過去のPC操作やコンテンツを検索できるリコールを利用できる。

②16型有機EL＋16:10の大画面

16型の有機ELディスプレーは、1920×1200ドットの16:10で、リフレッシュレートは60Hz。狭額ベゼルを採用し、ブルーライトを軽減するTÜV Rheinland認証も取得している。天板と底面にはメタリック仕上げを施している。

③最長17時間駆動＋49分で60％充電

バッテリー駆動時間は動画再生時で約12.1時間、アイドル時で約17.0時間。付属ACアダプターを使えば、約49分で0％から60％まで充電できる。充電サイクルの耐久性も1000回から1200回へ強化されている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 330

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB PCIe 4.0 x4 NVMe/M.2 SSD

【ディスプレー】16.0型OLED（有機EL）、1920×1200ドット、60Hz、16:10

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024