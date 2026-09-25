Amazonセール情報大紹介！ 第2305回
4万5000円安くなって、Officeまで2年付き！ Core 7搭載「IdeaPad Slim 3」が11万9800円
2026年09月25日 20時00分更新
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【Amazonタイムセール】Lenovo 15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00C0JP）」をチェック！
Lenovoの15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00C0JP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格164,800円から27％オフの119,800円で販売中。
「IdeaPad Slim 3」は、Core 7 350と16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、WUXGAのIPSディスプレーを採用。さらにMicrosoft 365 Personal（24カ月版）も付属するAmazon.co.jp限定モデルだ。
①Core 7 350、最大4.80GHzで動作
Core 7 350を搭載し、動作周波数は1.50GHz、ターボブースト時は最大4.80GHz。6コア構成で、グラフィックスにはIntel Graphicsを採用する。メモリはDDR5-5600 SDRAMの16GB。
②15.3型WUXGA、16:10のIPS液晶
15.3型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、縦横比16:10のIPSパネルを採用。約1677万色の表示に対応し、表面処理はノングレア仕様となっている。
③指紋センサー搭載、充実した入出力端子
指紋センサーやSDカードリーダーを備え、キーボードはテンキー付きのJIS配列84キー。USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI×1を装備し、Type-CはUSB PDとDisplayPort Alt Modeに対応する。
製品スペック
【CPU】Intel Core 7 350
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200ドット）IPS
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
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