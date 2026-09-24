深煎りブラックを箱買いだ！ 「スターバックス ブラック無糖」24本が480円オフ

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「スターバックス ブラック無糖 ボトル缶コーヒー 380g×24本」が

Amazonでセール販売中！

サントリー「スターバックス ブラック無糖 ボトル缶コーヒー 380g×24本」が、Amazonでセール販売中です。

現在Amazonでは、参考価格4,128円のところ12％オフの3,648円で販売されています。1本あたり約152円となっています。

「スターバックス ブラック無糖 ボトル缶コーヒー」の特徴

Amazon商品ページより

「スターバックス ブラック無糖 ボトル缶コーヒー」は、1971年から受け継がれるスターバックスのこだわりと情熱を届ける本格コーヒーシリーズ「COFFEE SIGNATURES」の商品です。

「エスプレッソロースト」ブレンド豆を使用し、コーヒーの飲みごたえを実現したといい、カフェのような深煎りで力強い香りが特徴というブラックコーヒーです。

まとめ：スタバのブラックを24本ストック！

仕事中やお出かけ時に手軽に飲める「スターバックス ブラック無糖 ボトル缶コーヒー」24本が、Amazonでまとめ買い価格で販売されています。

Amazonで12％オフのセール価格になっているこの機会に、「スターバックス ブラック無糖 ボトル缶コーヒー」をまとめて確保してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。