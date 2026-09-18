【300円引き】バーガーキング秋の「マッシュルームワッパー」本日復活！

バーガーキングは9月18日より、秋の定番バーガー「マッシュルームワッパー」シリーズ3商品を期間限定で復活発売します。

きのこ4種をドン！

「マッシュルームワッパー」が今年も復活

4種のきのこと直火焼きビーフを合わせた「マッシュルームワッパー」が昨年に引き続き今年も登場です。

▲マッシュルームワッパー 単品990円、セット1290円

直火焼きの100％ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを使用。

レタス、トマト、オニオンを重ね、オニオンの旨味に粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りをアクセントにしたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせています。

直火焼きの100％ビーフパティを2枚使用した「ダブルマッシュルームワッパー」と、お手頃サイズの「マッシュルームワッパー Jr.」もラインアップします。

▲ダブルマッシュルームワッパー 単品1440円、セット1740円

▲マッシュルームワッパー Jr. 単品590円、セット890円

アプリで300円引きクーポンを配信！

さらに9月18日～10月1日の期間、公式アプリでは「マッシュルームワッパー セット」と「ダブルマッシュルームワッパー セット」が300円引きになるクーポンを配信します。

クーポンの利用には公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます。

クーポンは店内飲食と持ち帰りで利用でき、1会計につき3セットまで利用できます。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売です。一部店舗では商品やキャンペーンを取り扱っていません。

▲マッシュルームワッパー セット 通常1290円→990円

▲ダブルマッシュルームワッパー セット 通常1740円→1440円

秋の風物詩が今年も帰ってきた！

きのこを使った秋らしいバーガーがラインナップ。バーガーキングらしい重量感にも期待できます。

さらに公式アプリではセットが300円引きになる期間限定クーポンも用意されています。お得に利用したい人はアプリをダウンロードしておきましょう。

・発売日：2026年9月18日

（公式アプリクーポン）

・終了日：2026年10月1日

※価格は税込み表記です。