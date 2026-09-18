【300円引き】バーガーキング秋の「マッシュルームワッパー」本日復活！

バーガーキングは9月18日より、秋の定番バーガー「マッシュルームワッパー」シリーズ3商品を期間限定で復活発売します。
きのこ4種をドン！
「マッシュルームワッパー」が今年も復活
4種のきのこと直火焼きビーフを合わせた「マッシュルームワッパー」が昨年に引き続き今年も登場です。
▲マッシュルームワッパー 単品990円、セット1290円
直火焼きの100％ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを使用。
レタス、トマト、オニオンを重ね、オニオンの旨味に粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りをアクセントにしたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせています。
直火焼きの100％ビーフパティを2枚使用した「ダブルマッシュルームワッパー」と、お手頃サイズの「マッシュルームワッパー Jr.」もラインアップします。
▲ダブルマッシュルームワッパー 単品1440円、セット1740円
▲マッシュルームワッパー Jr. 単品590円、セット890円
アプリで300円引きクーポンを配信！
さらに9月18日～10月1日の期間、公式アプリでは「マッシュルームワッパー セット」と「ダブルマッシュルームワッパー セット」が300円引きになるクーポンを配信します。
クーポンの利用には公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます。
クーポンは店内飲食と持ち帰りで利用でき、1会計につき3セットまで利用できます。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売です。一部店舗では商品やキャンペーンを取り扱っていません。
▲マッシュルームワッパー セット 通常1290円→990円
▲ダブルマッシュルームワッパー セット 通常1740円→1440円
秋の風物詩が今年も帰ってきた！
きのこを使った秋らしいバーガーがラインナップ。バーガーキングらしい重量感にも期待できます。
さらに公式アプリではセットが300円引きになる期間限定クーポンも用意されています。お得に利用したい人はアプリをダウンロードしておきましょう。
・発売日：2026年9月18日
（公式アプリクーポン）
・終了日：2026年10月1日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります