ご飯大盛が無料！ からやま「秋の満腹祭り」6日間限定で開催

からあげ定食専門店「からやま」にて、9月18日から23日の6日間限定で、「からやま秋の満腹祭り」を開催します。

食欲の秋を満たす「5種盛り定食」＆全メニューご飯大盛無料！

シルバーウィークを盛り上げる目玉として、からやまの人気部位のからあげや名物メニューを贅沢に盛り合わせた「5種盛り定食」を販売します。

▲「5種盛り定食」1089円、券売機店：990円

▲（テイクアウト）「5種盛り弁当」1069円、券売機店：990円

「カリッともも」「とり天」「鶏トロからあげ」「手羽先」「味付きカリッとたまご」の一番人気の看板メニューから、味わい豊かな逸品、隠れた名物までからやまの魅力を一皿で丸ごと味わえる欲張りなメニューに仕上げています。

また、キャンペーン期間中は、「5種盛り定食」をはじめとする全ての定食・お弁当を対象に「ご飯大盛」を無料で提供します。テイクアウトも対象です。

シルバーウィークはからやまへ

人気メニューが共演した「5種盛り定食」は、いろいろ欲張りたい方にぴったり！

また、店内での出来たての食事はもちろん、テイクアウトのお弁当でも大盛無料サービスが利用できるのは嬉しい！

シルバーウィークはお得にお腹いっぱい楽しんじゃいましょう♪

（※文中の価格はすべて税込）