3万円台で良いんですか？ 120Hz有機EL・大容量バッテリー搭載スマホ「POCO M8 5G」

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POCO M8 5Gは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpではスマイルSale中で3万2980円（11％オフ）で販売され、売れています（9月1日現在）。

6.77インチの120Hz有機ELディスプレーとSnapdragon 6 Gen 3を搭載し、日常のタスクから動画視聴までスムーズにこなします。

薄型軽量な7.35mmボディに5520mAhの大容量バッテリーや5000万画素AIカメラを備え、さらにIP66の防塵・防水や濡れた手でも操作できる機能、画面内指紋認証にも対応した実用性の高い1台です。

美しく滑らかな高精細ディスプレー

6.77インチの有機EL画面は120Hzのリフレッシュレートに対応しており、フリッカーフリー表示や高い輝度により、屋外でも快適で滑らかな映像体験を楽しめます。

スリムボディに大容量バッテリー＆急速充電を凝縮

厚さ7.35mmの超薄型・軽量設計でありながら、5520mAhのバッテリーを搭載しています。45Wターボチャージ（急速充電）や、他端末へ給電できるリバース充電機能も魅力です。

安心して使える優れた耐久性と防水性能

前面に耐落下性の高いガラスを採用し、IP66規格の防塵・防水に対応しています。濡れた手や汗のついた指でも正確に反応する「Wet Touch技術」により、日常の多様なシーンで安心して利用できます。

まとめ：サブスマホに買いたい

おすすめしたいのは、「サブ機に予算をかけたくない人」です。有機EL＆120Hzリフレッシュレートや大容量バッテリーなどを備え、動画視聴、SNS、検索といった用途であれば3万円台で良いんですかというスペック。

いっぽうで、FeliCa（おサイフケータイ）非対応、カメラ性能はそこまで高くないなどの留意点も。そのため、メイン機ではなくサブ機としてなら満足度の高い一台になるはず。2台持ちの相棒としてぜひ検討してください。