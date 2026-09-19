2026年9月24日（木）20時から生放送
「この秋にマジで欲しいガジェットはこれだ！」ジサトラが物欲を刺激する生放送【ガジェット助成金もあるよ】
2026年09月19日 11時00分更新
みなさん、秋といえば何を思い浮かべますか？ 過ごしやすいこの季節、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋など世間には色々な秋があふれています。アスキー編集部が考える秋は……そう、“ガジェット物欲の秋”です！
ということで、ASCII編集部が「この秋にマジで欲しいガジェット」を大公開する生放送を、全3回にわたって配信します！
第1回は“ジサトラKTUコラボ編”。「今チェックしておきたい」や「今買って損しない」、はたまた「時期とか関係なく俺が今欲しい」自作パーツなどを、熱意たっぷりにご紹介します！
さらに、番組ではガジェットお買い物応援企画 「アスキー ガジェット助成金」を開催！ Amazonギフトカードを抽選でプレゼントしちゃいます。
プライム感謝祭まであと少し！ アスキーと一緒に、ガジェット物欲を刺激しちゃいましょう！
▽放送情報
放送日： 2026年9月24日（木）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 秋のガジェット物欲はもう始まっている！プライム感謝祭で欲しいのはコレだ！！～ジサトラKTU編～【大好評！ガジェット助成金プレゼント企画あり】
▽出演
KTU（加藤勝明）
ジサトライッペイ（バイトリーダー）
ジサトラつばさ（メインMC）
ジサトラ古谷（1日ジサトラ見習い／進行アシスタント）
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