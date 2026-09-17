カプコンが『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』など展示【TGS2026特集】

幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開幕しました。

カプコンブースは、国内大手ゲームメーカーだけあって、さすがの大きさです！

展示タイトルは『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』『ロックマン: デュアル オーバーライド』『ドラゴンズドグマ2：ダークアリズン』『ストリートファイター6』と盛りだくさん。

中でも、モンスターハンターワイルズ：アセンダンスは試遊スペースも非常に大きい！ ですが、超人気タイトルなので、遊ぶには整理券が必要になるかもしれませんね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！