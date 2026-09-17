玄人志向から生まれ変わった「Crowxis」の製品を、幕張で見てきました。【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。初日から大盛況です！

ここで、つい最近ブランドをリニューアルしたCrowxis（クロウシス）のブースを訪問。そうです、元・玄人志向ですね。

組み立てたPCのサンプルなどを展示していたほか、『ファイナルファンタジー 7 リベレーション』や、『ファイナルファンタジー レゾナンス』『餓狼伝説 City of the Wolves』『AION 2』などが遊べる、試遊コーナーも用意。

ビデオカードなど、単体での展示も。八咫烏のロゴが映えますね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！