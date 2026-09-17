東京ゲームショウ2026レポート 第48回
VRしながら寝たい!? ヘッドセット装着前提の“VR睡眠まくら”を体験【TGS2026特集】
2026年09月17日 17時15分更新
ROOXのブースで展示されていたのは、その名も「VR睡眠まくら」。VRヘッドセットを装着したまま横になると、普通の枕では後頭部やヘッドセットが当たってしまい、どうにも寝心地が悪い。だったら最初から、VR向けの枕を作ってしまおう――という発想から生まれたアイテムだ。
実際にブースでは、形状や素材の異なる4種類の枕を試すことができた。印象的だったのが、後頭部が収まりやすいよう中央部分にほどよい凹みを設けたビーズクッションタイプ。頭を置いた際にヘッドセット周辺へ余計な圧力がかかりにくく、普通の枕とはかなり違った感覚だ。
VRというと立ったり座ったりして遊ぶイメージが強いが、動画鑑賞やリラックス用途なら寝転がって使いたい場面もある。ところが、そこで意外な壁になるのが枕というわけだ。普段なら気にならない寝具まで、VRに合わせて最適化するという着眼点が面白い。
「VRしながら寝る」という用途だけ聞くとかなりニッチに思えるが、実際にヘッドセットを着けて寝転がってみると、専用品が欲しくなる理由には妙に納得。VR生活をとことん快適にしたい人には、かなり気になるアイテムだった。
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