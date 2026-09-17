いい香りならゲームが上手くなる!? 芳香あり・なしで反射速度を比べてみる【TGS2026特集】

香りでゲームの反応速度は変わる!?

カルモアが“におい”を本気で検証

東京ゲームショウでは、「快適なゲーム環境」を実現させるソリューションが数多く展示されている。カルモアブースのテーマは、なんとゲーミング空間における「におい対策」。

ゲームイベントの会場では珍しい切り口だが、実際に体験してみるとこれがなかなか興味深い。ブースには芳香のある部屋と、ほぼ無臭の部屋が用意され、それぞれの環境でゲームをプレイした際に反射速度へ違いが出るのかを試せるようになっていた。

つまり、「香りの有無でゲームのパフォーマンスは変わるのか？」を自分自身で確かめる実験だ。スタッフからは仕組みについてかなり真面目にプレゼンを受けたのだが、普段ゲームをするときに“部屋のにおい”まで意識している人はそう多くないはず。だからこそ、実際に数値で差が出るのか気になってしまう。

もちろん、香りの好みやその日のコンディションなど個人差もありそうで、これだけで効果を断言するのは難しいところ。それでも、PCやモニター、デバイスだけではなく「空気そのもの」からゲーミング環境を考える発想はかなり新鮮だった。

果たして、いい香りの部屋なら敵への反応も速くなるのか――。半信半疑ながら、つい試してみたくなる。そんな不思議な吸引力を持った展示だった。

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