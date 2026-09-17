東京ゲームショウ2026レポート 第36回
いい香りならゲームが上手くなる!? 芳香あり・なしで反射速度を比べてみる【TGS2026特集】
2026年09月17日 15時50分更新
香りでゲームの反応速度は変わる!?
カルモアが“におい”を本気で検証
東京ゲームショウでは、「快適なゲーム環境」を実現させるソリューションが数多く展示されている。カルモアブースのテーマは、なんとゲーミング空間における「におい対策」。
ゲームイベントの会場では珍しい切り口だが、実際に体験してみるとこれがなかなか興味深い。ブースには芳香のある部屋と、ほぼ無臭の部屋が用意され、それぞれの環境でゲームをプレイした際に反射速度へ違いが出るのかを試せるようになっていた。
つまり、「香りの有無でゲームのパフォーマンスは変わるのか？」を自分自身で確かめる実験だ。スタッフからは仕組みについてかなり真面目にプレゼンを受けたのだが、普段ゲームをするときに“部屋のにおい”まで意識している人はそう多くないはず。だからこそ、実際に数値で差が出るのか気になってしまう。
もちろん、香りの好みやその日のコンディションなど個人差もありそうで、これだけで効果を断言するのは難しいところ。それでも、PCやモニター、デバイスだけではなく「空気そのもの」からゲーミング環境を考える発想はかなり新鮮だった。
果たして、いい香りの部屋なら敵への反応も速くなるのか――。半信半疑ながら、つい試してみたくなる。そんな不思議な吸引力を持った展示だった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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