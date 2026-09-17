そのイスの高さ、本当に合ってる？ AIMWIZが提案する快適ゲーミング環境【TGS2026特集】

チェアだけ良くてもダメ？

AIMWIZが提案する“デスクとの高さ合わせ”

AIMWIZのブースでは、ゲーミングチェアを中心としたデスク環境を展示。足をしっかり支えられるフットレストも用意されており、長時間ゲームやPC作業を続ける際の姿勢まで意識した構成になっていた。

印象的だったのは、単純に「高機能なイスを選べばOK」という話ではなく、デスクの高さに合わせてチェアの座面位置を調整することが重要、という考え方。机に対してイスが高すぎても低すぎても、腕や肩に余計な負担が掛かりやすくなる。チェア単体ではなく、デスクを含めた環境全体で考える必要があるというわけだ。

さらに足元をフットレストで支えれば、姿勢を安定させやすくなる。マウスやキーボード、モニターにはこだわっていても、イスの高さまでは何となく決めている人も多いはず。ゲーミング環境を見直すなら、まず“座る位置”から考えてみるのもアリかもしれない。

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