コナミのフォトスポット、ものすごい仕上がりです。絶対写真撮りたいです。【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日！

おっ！ なんだかすごそうなフォトスポットがあるぞ!? と思って近づいてみれば、そこはコナミブース。

悪魔城伝説から23年、ローズ・ベルモンドの成長を描くというシリーズ最新作『キャッスルヴァニア ベルモンドカース』をイメージしたフォトスポットでした。

同作の他、パートナータイトルなど複数のタイトルを展示中。訪れた際は、キャッスルヴァニアの玉座に座って、記念写真を撮りたいですね！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！