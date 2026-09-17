29万円のチェアを全力でオススメされた！ 「一生物」の頑丈さがスゴい【TGS2026特集】

29万3700円のチェアを猛プッシュされた！ アスクブースは個性派アイテムだらけ

東京ゲームショウでは、ゲームにまつわる家具なども展示されている。アスクブースで強烈にオススメされたのが、なんと29万3700円の高級チェア。

なかなか気軽に手を出せる価格ではないが、スタッフいわく「一生物と言えるくらい頑丈」とのこと。長時間PCに向かう人にとっては、毎日使う道具だからこそ思い切って投資する、という考え方もアリなのかもしれない。

実際に見てみると、細かなギミックもなかなかユニーク。たとえば肘置きは、先端部分だけを上向きに角度調整できる仕組みになっており、腕や手首の置き方に合わせて細かくポジションを変えられる。単に“高級なイス”というだけでなく、自分好みに調整して使い込むことを想定した作りが印象的だった。

そしてブースには、ほかにもゲーム・アニメファンの目を引くアイテムがズラリ。ガンダムを思わせるカラーリングのキーボードや、初音ミクをモチーフにしたレコードプレーヤーなど、一風変わった製品も展示されていた。

高級チェアからキャラクター系ガジェットまで、とにかく振り幅が大きいアスクブース。真面目にPC環境を整えたい人も、ちょっと珍しいアイテムを探したい人も、つい足を止めてしまいそうな展示だった。

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