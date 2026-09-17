東京ゲームショウ2026レポート 第31回
29万円のチェアを全力でオススメされた！ 「一生物」の頑丈さがスゴい【TGS2026特集】
2026年09月17日 15時20分更新
29万3700円のチェアを猛プッシュされた！ アスクブースは個性派アイテムだらけ
東京ゲームショウでは、ゲームにまつわる家具なども展示されている。アスクブースで強烈にオススメされたのが、なんと29万3700円の高級チェア。
なかなか気軽に手を出せる価格ではないが、スタッフいわく「一生物と言えるくらい頑丈」とのこと。長時間PCに向かう人にとっては、毎日使う道具だからこそ思い切って投資する、という考え方もアリなのかもしれない。
実際に見てみると、細かなギミックもなかなかユニーク。たとえば肘置きは、先端部分だけを上向きに角度調整できる仕組みになっており、腕や手首の置き方に合わせて細かくポジションを変えられる。単に“高級なイス”というだけでなく、自分好みに調整して使い込むことを想定した作りが印象的だった。
そしてブースには、ほかにもゲーム・アニメファンの目を引くアイテムがズラリ。ガンダムを思わせるカラーリングのキーボードや、初音ミクをモチーフにしたレコードプレーヤーなど、一風変わった製品も展示されていた。
高級チェアからキャラクター系ガジェットまで、とにかく振り幅が大きいアスクブース。真面目にPC環境を整えたい人も、ちょっと珍しいアイテムを探したい人も、つい足を止めてしまいそうな展示だった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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