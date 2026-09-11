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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第148回

1本あたり激安152円！ 「レッドブル」24本セットが1,487円引き

2026年09月11日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」がAmazonでセール中！

　「レッドブル エナジードリンク」は、カフェインやアルギニン、ビタミンB群などを含む250mlの微炭酸飲料です。250ml缶24本入りのケースが、Amazonでセール価格になっています。

　参考価格5,132円のところ、29％オフの3,645円で販売中です。1缶あたり約152円となってます。

アマゾンでレッドブル エナジードリンク 250ml×24本を入手

「レッドブル エナジードリンク」の特徴
Amazon商品ページより

　「レッドブル エナジードリンク」には、カフェイン、アルギニン、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12、砂糖類などが含まれています。

　250mlあたりのカフェイン量は80mgで、商品ページではカップ1杯のコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等としています。

まとめ：レッドブル24本をまとめてストック！

　「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」が、Amazonにて参考価格5,132円から29％オフの3,645円、1缶あたり約152円となっています。

　Amazonでセール価格になっているこの機会に、ストック用としてまとめ買いしてはいかがでしょうか。

アマゾンでレッドブル エナジードリンク 250ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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