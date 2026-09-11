アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第148回
1本あたり激安152円！ 「レッドブル」24本セットが1,487円引き
2026年09月11日 20時00分更新
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「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」がAmazonでセール中！
「レッドブル エナジードリンク」は、カフェインやアルギニン、ビタミンB群などを含む250mlの微炭酸飲料です。250ml缶24本入りのケースが、Amazonでセール価格になっています。
参考価格5,132円のところ、29％オフの3,645円で販売中です。1缶あたり約152円となってます。
「レッドブル エナジードリンク」の特徴
Amazon商品ページより
「レッドブル エナジードリンク」には、カフェイン、アルギニン、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12、砂糖類などが含まれています。
250mlあたりのカフェイン量は80mgで、商品ページではカップ1杯のコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等としています。
まとめ：レッドブル24本をまとめてストック！
「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」が、Amazonにて参考価格5,132円から29％オフの3,645円、1缶あたり約152円となっています。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、ストック用としてまとめ買いしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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