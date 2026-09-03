ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第46回
セーフティサービスへの新規加入を条件に対象パソコンを9,000円引きの特別価格で購入できる
保証付きPCが9000円引き＋送料無料。ドスパラ「セーフティサービス特別モデル」
2026年09月03日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
保証付きの対象PCが9000円引き、送料も無料
ドスパラでは現在、「セーフティサービス特別モデル」を販売中。セーフティサービスへの新規加入を条件に、対象パソコンを9,000円引きの特別価格で購入でき、送料も無料となる。
対象にはゲーミングデスクトップやゲーミングノート、クリエイターPC、一般向けのデスクトップPCやノートPCなどをラインアップ。なお、セーフティサービス特別モデルには12カ月間の最低利用期間があり、12カ月未満で解約した場合は10,032円の解約事務手数料がかかる。また、セーフティサービスに加入中の会員は購入できず、法人は送料無料の対象外となる。
RTX 5070＋Ryzen 7 7700搭載で29万980円
GALLERIA XPR7A-R57-WL Ryzen 7 7700搭載 セーフティサービスモデル
基本構成販売価格:290,980円
おすすめは「GALLERIA XPR7A-R57-WL Ryzen 7 7700搭載 セーフティサービスモデル」。Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載し、16GBのDDR5メモリ、1TBのNVMe Gen4 SSDを備える。
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