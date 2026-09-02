ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第45回
RTX 5050搭載PCが16万7980円。メモリ32GB化など4つのカスタマイズが半額
2026年09月02日 19時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象PCごとに指定カスタマイズが半額
ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催中。メモリ16GBから32GBへの変更をはじめ、500GB SSDや2TB HDDの追加、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更が半額の対象となっている。
対象となるカスタマイズはPCによって異なり、詳細は各商品ページで確認できる。キャンペーンは9月25日10時59分まで。内容は予告なく変更・終了する場合がある。
16万円台でRTX 5050搭載、4つの半額カスタマイズに対応
THIRDWAVE AD-R5A55A-01B Ryzen5 7500F搭載
基本構成販売価格:167,980円
おすすめは「THIRDWAVE AD-R5A55A-01B Ryzen 5 7500F搭載」で、価格は167,980円。Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5050 8GBを組み合わせ、16GBメモリと500GB SSDを標準搭載する。
このモデルでは、32GBメモリへの変更、500GB SSDの追加、2TB HDDの追加、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更の4項目が「カスタマイズ半額祭」の対象。必要な部分を選んで構成を変更できる。
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