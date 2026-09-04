RTX 5060 Ti 16GB＋32GB搭載PCが26万4980円。ドスパラ「アウトレットセール」

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未使用PCをお得に購入できるアウトレットセール

ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。ゲーミングPCをはじめ、一般向けのデスクトップPCやノートPCなど、幅広いアウトレットPCを販売している。

ラインアップには「キャンセル未使用品」と「訳あり新品」があり、GeForce RTX 50シリーズを搭載したモデルも複数用意されている。すべて修理保証付きだ。

RTX 5060 Ti 16GB＋32GBメモリを搭載

THIRDWAVE アウトレット特価 AD-R7X56C-01W

264,980円（キャンセル未使用品）

今回のおすすめは、「AD-R7X56C-01W（キャンセル未使用品）」。AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7を搭載するデスクトップPCだ。

メモリは32GB、ストレージは1TBのNVMe Gen4 SSD（WD）を搭載。電源には750Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用し、1年間の持込修理保証が付いている。