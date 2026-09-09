ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第50回
Radeon RX 9060 XT 16GB搭載で19万2980円！ さらにメモリ32GB化も半額
2026年09月09日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象PCごとに半額カスタマイズを設定
ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催中。対象の新品パソコンごとに半額で選べるカスタマイズが設定されており、32GBメモリへの変更、500GB SSDや2TB HDDの追加、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更などが対象となっている。
半額対象となるカスタマイズはPCによって異なる。詳しい対象内容は各商品ページで確認できる。キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がある。
Radeon RX 9060 XT 16GB搭載モデルが19万2980円
THIRDWAVE AD-R7X96G-01B Ryzen7 5700X搭載
基本構成販売価格:192,980円
グラフィックスに16GB GDDR6メモリを備えるRadeon RX 9060 XTを採用した「THIRDWAVE AD-R7X96G-01B」。CPUは8コア／16スレッドのRyzen 7 5700Xで、16GBメモリと500GB M.2 NVMe Gen4 SSDを標準搭載する。
カスタマイズ半額祭では、32GBメモリへの変更に加え、2TB HDDの追加とナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更が半額対象。2TB HDDは9,500円、OC7は1,000円で追加できる。
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