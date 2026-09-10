ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第51回
13万4980円でDVDドライブまで搭載！ Core Ultra 5＋メモリ16GBのドスパラ「台数限定モデル」
2026年09月10日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
全6製品を台数限定で販売中
ドスパラでは現在、「台数限定モデル」を販売中。現在、ゲーミングPCやデスクトップPC、ゲーミングノートPCなど全6製品をラインアップしている。
GeForce RTX 5050／5060／5060 Ti／5070を搭載したモデルをはじめ、Radeon RX 9070搭載モデルなどを用意。価格は134,980円からとなっている。
THIRDWAVE AT-C5AIGA-06B 光学ドライブ搭載 台数限定モデル
THIRDWAVE AT-C5AIGA-06B 光学ドライブ搭載 台数限定モデル
134,980円（基本構成価格）
Core Ultra 5 225、16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを搭載するデスクトップPC。DVDスーパーマルチドライブを備え、OSにはWindows 11 Homeを採用している。翌日出荷に対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第50回
トピックスRadeon RX 9060 XT 16GB搭載で19万2980円！ さらにメモリ32GB化も半額
-
第49回
トピックス約1.3kgで60Whバッテリー搭載！ 14型「THIRDWAVE MA4」が13万9980円から
-
第47回
トピックスRTX 5060 Ti 16GB＋32GB搭載PCが26万4980円。ドスパラ「アウトレットセール」
-
第46回
トピックス保証付きPCが9000円引き＋送料無料。ドスパラ「セーフティサービス特別モデル」
-
第45回
トピックスRTX 5050搭載PCが16万7980円。メモリ32GB化など4つのカスタマイズが半額
-
第44回
トピックスRTX 5070＋Ryzen 7 7700搭載で27万4980円。SSD 1TB化が1万円、ドスパラ「SSDカスタマイズキャンペーン」
-
第43回
トピックスRTX 5060 Ti搭載PCが19万9980円。メモリ32GB化も半額、ドスパラ「カスタマイズ半額祭」
-
第42回
トピックスメモリ16GB→32GBが半額に！ 新品PC買うならドスパラ「カスタマイズ半額祭」が狙い目
-
第41回
トピックスプラス3000円でRTX 5060 Tiへ換装可能！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」は8月28日(金)まで
-
第40回
トピックス【8/28まで】1万円でSSD容量倍増。クーポンで最大14万5000円オフ！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」
- この連載の一覧へ