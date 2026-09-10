13万4980円でDVDドライブまで搭載！ Core Ultra 5＋メモリ16GBのドスパラ「台数限定モデル」

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

全6製品を台数限定で販売中

ドスパラでは現在、「台数限定モデル」を販売中。現在、ゲーミングPCやデスクトップPC、ゲーミングノートPCなど全6製品をラインアップしている。

GeForce RTX 5050／5060／5060 Ti／5070を搭載したモデルをはじめ、Radeon RX 9070搭載モデルなどを用意。価格は134,980円からとなっている。

THIRDWAVE AT-C5AIGA-06B 光学ドライブ搭載 台数限定モデル

THIRDWAVE AT-C5AIGA-06B 光学ドライブ搭載 台数限定モデル

134,980円（基本構成価格）

Core Ultra 5 225、16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを搭載するデスクトップPC。DVDスーパーマルチドライブを備え、OSにはWindows 11 Homeを採用している。翌日出荷に対応する。