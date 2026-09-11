ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第52回
たった＋50円でRyzen 7 9850X3Dに！ ドスパラで9月25日までCPUアップグレードがお得
2026年09月11日 22時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Ryzen 7 9850X3Dへの変更が＋50円
ドスパラでは現在、対象のGALLERIAデスクトップPCで「CPUカスタマイズキャンペーン」を実施中。標準構成のRyzen 7 9800X3DからRyzen 7 9850X3Dへの変更を、＋50円で利用できる。
対象となるGALLERIAは4モデル。GeForce RTX 5070搭載モデルとGeForce RTX 5080搭載モデルが用意されている。キャンペーン期間は9月25日(金)10時59分まで。
GALLERIA XDR7A-R57-GD Ryzen 7 9800X3D搭載モデル
GALLERIA XDR7A-R57-GD Ryzen 7 9800X3D搭載
414,980円（基本構成価格）
Ryzen 7 9800X3D、GeForce RTX 5070 12GB、32GB DDR5メモリ、1TB Gen4 SSD（DRAMキャッシュ付き）を搭載するゲーミングPC。CPUカスタマイズキャンペーンを利用すれば、＋50円でRyzen 7 9850X3Dに変更できる。CPUクーラーには水冷式のMSI MAG CORELIQUID E240を採用している。
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