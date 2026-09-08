約1.3kgで60Whバッテリー搭載！ 14型「THIRDWAVE MA4」が13万9980円から

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約1.3kgのボディーに60Whバッテリー

ドスパラでは、14型モバイルノートPC「THIRDWAVE Notebook MA4シリーズ」を販売中。約1.3kgのボディーに、1920×1200ドットの14型WUXGA液晶と60Whのバッテリーを搭載する。

バッテリー容量は前モデル比で約1.5倍。Core Ultra 5 125U搭載モデルでは、動画再生時9.4時間、アイドル時17.1時間の駆動時間となる。筐体にはヘアライン加工を施したアルマイト天板を採用し、MIL規格準拠のテストもクリアしている。

Wi-Fi 7や顔認証にも対応

通信機能はWi-Fi 7と有線LANに対応。プライバシーシャッター付きの500万画素ウェブカメラを備え、Windows Helloによる顔認証も利用できる。USB Type-CやHDMI 2.1、DCプラグなどは背面に配置している。

なかでも注目したいのが、Core Ultra 5 125Uを搭載する「MA4-C5UIGA-08」。16GB DDR5メモリと500GB SSDを備え、価格は149,980円。動画再生時の駆動時間は3モデルで最も長い9.4時間となっている。