RTX 5050搭載ゲーミングノートが16万9800円！ MSI「Cyborg 15」がタイムセールに

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格224,800円から24％オフの169,800円で販売中。

MSIの「Cyborg 15」は、RTX 5050に加えて144Hz対応の15.6型フルHDディスプレーを搭載。Core i7-13620Hと16GB DDR5メモリも備え、ゲームを楽しむための構成がしっかり揃っている。スケルトン素材を取り入れたボディーにRGBバックライト内蔵キーボードを組み合わせるなど、性能だけでなく見た目にもこだわった一台だ。

①RTX 5050搭載、Core i7と16GBメモリ

GeForce RTX 5050 Laptop GPUとCore i7-13620Hを搭載。メモリは16GBのDDR5、ストレージは512GBのM.2 NVMe SSDを備える。通常モデルのRTX 3050に対し、本モデルではRTX 5050を採用したAmazon.co.jp限定モデルだ。

②144Hz対応、15.6型フルHDの画面

15.6型ディスプレーは1920×1080ドットのフルHDで、リフレッシュレート144Hzに対応する。画面表面はノングレア仕様。USB Type-Cは映像出力にも対応しており、HDMI端子も1基備えている。

③スケルトン素材とRGBで仕上げた外観

ボディーにはスケルトン（半透明）素材と曲線模様を取り入れたデザインを採用。テンキー付きゲーミングキーボードにはRGBバックライトを内蔵し、LEDカラーもカスタマイズできる。CPUとGPUの熱を効率的に排出する冷却設計も備える。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB（M.2 NVMe SSD）

【ディスプレー】15.6型、1920×1080ドット、144Hz、ノングレア