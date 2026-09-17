1杯分なら約70秒で加熱！ 38～100℃を1℃刻みで選べるエペイオスの電気ケトルが15％オフの7630円

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【Amazonタイムセール】エペイオス 電気ケトル「CP004BG」をチェック！

エペイオスの電気ケトル「CP004BG」がAmazonでタイムセール対象。参考価格8,980円から15％オフの7,630円で販売中。

エペイオス「CP004BG」は、カップ1杯分（140ml）なら約70秒で加熱でき、温度は38～100℃の範囲から1℃単位で設定できる。8mmの細口を採用し、湯量や注ぐ速度をコントロールできるほか、最長60分の保温にも対応。素早く沸かせるだけでなく、湯温を細かく設定でき、湯量や注ぐ速度もコントロールできる一台だ。

①約70秒の加熱と1℃刻みの温度調節

カップ1杯分（140ml）なら約70秒で加熱でき、温度は38～100℃の範囲から1℃単位で設定可能。消費電力は1040Wで、容量は0.9L。温度調整はタッチパネル式を採用している。

②8mm細口と90°垂直注湯で細かく注ぐ

8mmの細口を採用し、90°で注げる設計。湯量と注ぐ速度をコントロールできるほか、人間工学に基づいたハンドルも備える。ハンドルは熱くならず、持つと自然に注ぐ角度になる設計だ。

③60分保温とLED表示で温度を確認

最長60分間の保温に対応し、メモリー機能も搭載。HD LED表示パネルでは、ケトル内の温度や設定機能を表示できる。ステンレス製かつBPAフリーで、空焚き防止機能も備えている。