Amazonセール情報大紹介！ 第2285回
1杯分なら約70秒で加熱！ 38～100℃を1℃刻みで選べるエペイオスの電気ケトルが15％オフの7630円
2026年09月17日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】エペイオス 電気ケトル「CP004BG」をチェック！
エペイオスの電気ケトル「CP004BG」がAmazonでタイムセール対象。参考価格8,980円から15％オフの7,630円で販売中。
エペイオス「CP004BG」は、カップ1杯分（140ml）なら約70秒で加熱でき、温度は38～100℃の範囲から1℃単位で設定できる。8mmの細口を採用し、湯量や注ぐ速度をコントロールできるほか、最長60分の保温にも対応。素早く沸かせるだけでなく、湯温を細かく設定でき、湯量や注ぐ速度もコントロールできる一台だ。
①約70秒の加熱と1℃刻みの温度調節
カップ1杯分（140ml）なら約70秒で加熱でき、温度は38～100℃の範囲から1℃単位で設定可能。消費電力は1040Wで、容量は0.9L。温度調整はタッチパネル式を採用している。
②8mm細口と90°垂直注湯で細かく注ぐ
8mmの細口を採用し、90°で注げる設計。湯量と注ぐ速度をコントロールできるほか、人間工学に基づいたハンドルも備える。ハンドルは熱くならず、持つと自然に注ぐ角度になる設計だ。
③60分保温とLED表示で温度を確認
最長60分間の保温に対応し、メモリー機能も搭載。HD LED表示パネルでは、ケトル内の温度や設定機能を表示できる。ステンレス製かつBPAフリーで、空焚き防止機能も備えている。
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