Apple「MacBook Neo」がAmazonでタイムセールに！ A18 Pro搭載モデルが12万9800円

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【Amazonタイムセール】Apple 2026 MacBook Neoをチェック！

Appleの「MacBook Neo」がAmazonでタイムセール対象。12万9800円で販売中。

Appleの「MacBook Neo」は、13インチLiquid Retinaディスプレイに8GBユニファイドメモリ、512GB SSDを搭載する。A18 Proチップを採用し、AIとApple Intelligenceのために設計された13インチモデルだ。セールの終了時期は確認できないため、気になっている人は早めに見ておいては？

①A18 Pro搭載、AI処理を本体上で効率化

A18 Proチップは6コアCPUと5コアGPUを搭載。AIとApple Intelligenceのために設計され、本体上でのAIタスクを効率的に処理できる。8GBのユニファイドメモリを組み合わせた構成となっている。

②10億色対応、500ニトの13インチ液晶

13インチLiquid Retinaディスプレイは2408×1506ドットの解像度を備え、最大輝度は500ニト。10億色の表示にも対応する。1080p FaceTime HDカメラに加え、デュアルマイクアレイと左右に配置した2基のスピーカーを搭載し、空間オーディオにも対応する。

③最大16時間駆動、1.23kgのアルミボディ

バッテリー駆動時間は最大16時間。本体は重量1.23kgで、アルミニウム製のボディを採用する。シルバー、ブラッシュ、シトラス、インディゴの4色を用意し、キーボードもボディと同色にそろえている。

製品スペック

【CPU】A18 Pro（6コアCPU、5コアGPU）

【メモリ】8GBユニファイドメモリ

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】13インチLiquid Retina（2408×1506ドット）