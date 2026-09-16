Amazonセール情報大紹介！ 第2281回
過去1カ月で2000点以上購入！ 水勢4段階、ノズル位置7段階で選べる東芝の温水洗浄便座が1万6131円
2026年09月16日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】東芝 温水洗浄便座「SCS-T162（W）」をチェック！
東芝の温水洗浄便座「SCS-T162(W)」がAmazonでタイムセール対象。過去価格17,980円から10％オフの16,131円で販売中。
ワイドにやさしく洗う通常モードと、水の飛び散りを抑える集中モードを選べる東芝の「SCS-T162(W)」は、ムーブ洗浄にも対応する。水勢やノズル位置、水温も調整でき、洗い方から強さ、位置、水温まで設定を変えられる一台だ。
①通常／集中を選べてムーブ洗浄にも対応
通常モードはワイドにやさしく洗浄し、集中モードは水の飛び散りを抑えて集中洗浄。さらに、ノズルを前後に動かすムーブ洗浄にも対応する。水温は3段階で設定でき、洗浄方法だけでなく水温も調整可能だ。
②ステンレスノズルを毎回自動で洗浄
ノズルには、樹脂製よりキズに強く汚れが付きにくいステンレス素材を採用。ノズルを毎回自動で洗浄するほか、約2分間連続で洗うノズル洗浄モードも備える。便座裏は段差の少ないフラットデザインとしている。
③座ると自動脱臭、節電モードは2パターン
便座に座ると脱臭を開始し、立ち上がってから約1分後に自動で停止するオート脱臭を搭載。便座部には抗菌加工を施している。節電モードは2パターンを用意し、省エネ達成率は116％（2012年度基準）となっている。
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