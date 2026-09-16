カレーのシミも“なぞって”洗う！ THANKO「トルン2」が15％オフの5899円

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【Amazonで割引中】THANKO 超音波シミ洗浄機「トルン2」をチェック！

THANKOの超音波シミ洗浄機「トルン2」がAmazonで15％オフ。参考価格6,980円から15％オフの5,899円で販売中。

カレーやソースを服に飛ばしてしまっても、汚れているのはほんの一部分。そんな部分洗いに使えるのが、THANKOの超音波シミ洗浄機「トルン2」だ。汚れた部分を水で濡らしてなぞり、超音波振動で洗浄。コードレスで約45分使えるため、衣類の気になる部分を狙って洗浄できる一台だ。

①毎秒約25,000回の振動、3ステップで洗浄

25kHzの超音波振動が水を媒介にして汚れを弾き飛ばす仕組みを採用。使い方は、汚れた部分を水にひたし、本体でなぞってから水ですすぐ3ステップ。中性洗剤やアルカリ性洗剤との併用にも対応し、頑固な汚れには流水を当てながら使用できる。

②幅広フォーク型ブレードで細部まで狙える

先端には2枚の幅広ブレードを採用。フォーク型の形状により、ボタンのキワや縫い目など細かな部分にもアプローチできる。本体は握りやすいマウス型で、キャップとストラップを含めた重量は約130gとなっている。

③約45分使えるコードレス、IPX4にも対応

内蔵バッテリーを搭載し、コードレスで約45分使用できる。充電時間は約2.5時間で、5V 1.0A以上のUSB充電に対応。バッテリー容量は650mAhで、防水性能はIPX4となっている。