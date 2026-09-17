Amazonセール情報大紹介！ 第2285回
全身鏡ってこんなに軽いの!? 約1.2kgで割れないアイリスオーヤマのフィルムミラーが9855円
2026年09月17日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】アイリスオーヤマ「軽くて割れないフィルムミラー」をチェック！
アイリスオーヤマの「軽くて割れないフィルムミラー」がAmazonで割引対象。参考価格12,069円から18％オフの9,855円で販売中。
アイリスオーヤマの「軽くて割れないフィルムミラー」は、ガラスではなく特殊加工を施したフィルム素材を採用した全身鏡だ。軽量で移動させやすいうえ、万が一倒してもガラスのように割れない。子どもやペットがいる部屋はもちろん、ダンスなどの運動をする場所や公共施設、防災対策にも使える一枚だ。
①特殊加工フィルムで鮮明、ガラス不使用で割れない
鏡面には特殊加工を施したフィルム素材を採用し、歪みが少なくクリアな映りを実現。ガラスを一切使っていないため、万が一倒しても割れないよう設計されている。毎日のメイクやヘアセット、コーディネートの確認にも使える。
②50×160cmで約1.21kg、移動もラクラク
サイズは約幅50×奥行2×高さ160cmで、重量は約1.21kg。全身を映せるサイズながら軽量設計で、部屋の中で場所を変えるときにも移動させやすい。移動する際は鏡面に直接触れず、フレーム部分を持って運ぶ仕様となっている。
③スタンドでも壁掛けでも使える2WAY仕様
背面にスタンドを備え、床置きと壁掛けの2通りで設置できる。床置き時は3ヵ所の脚で支える構造で、壁掛け用のひもも付属。専用クロスが1枚付属しており、汚れが気になる場合はガラスクリーナーを使って手入れできる。
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