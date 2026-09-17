Amazonセール情報大紹介！ 第2284回
2万円台前半でSIMも使える！ 8.7型のPHILIPSタブレット「T7335」がタイムセール
2026年09月17日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】PHILIPS 8.7型タブレット「T7335」をチェック！
PHILIPSの8.7型タブレット「T7335」がAmazonでタイムセール対象。参考価格27,980円から16％オフの23,382円で販売中。
Wi-Fiがある場所だけでなく、4G LTEで通信できるのがこの8.7型のポイント。PHILIPSの「T7335」は、90Hz表示のHD＋IPSディスプレーを搭載し、128GBストレージと最大1TBのmicroSDカードにも対応する。画面や保存容量にも余裕を持たせた一台だ。
①4G LTE対応、4方式の衛星測位も搭載
4G LTEに対応し、GSM、WCDMA、FDD、TDDの各通信方式を利用できる。位置情報はGPS、北斗、QZSS、GLONASSの4システムに対応。Wi-Fiは2.4GHz／5GHzのデュアルバンドに対応している。
②90Hz表示のIPS、解像度は1340×800
8.7型のHD＋IPSディスプレーを搭載し、解像度は1340×800。リフレッシュレートは90Hzで、輝度は350nit。ステレオスピーカーやワイヤレス投影にも対応している。
③8コアCPU搭載、メモリは4GB＋16GB
UNISOC T615オクタコアCPUを搭載し、Cortex-A75を2基、Cortex-A55を6基で構成。メモリは物理4GBと仮想16GBを備える。5000mAhのバッテリーはPD 18W充電にも対応する。なお、充電器は別売りだ。
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