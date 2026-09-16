Amazonセール情報大紹介！ 第2282回
前にも後ろにもカメラ!? 画面は10点タッチ対応、NECの11.6型「2 in 1ノート」が1万9800円
2026年09月16日 18時00分更新
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【Amazonタイムセール】NEC ノートパソコン「VersaPro Eシリーズ タイプVR」をチェック！
NECのノートパソコン「VersaPro Eシリーズ タイプVR」がAmazonでタイムセール対象。過去価格25,969円から24％オフの19,800円で販売中。
前後にカメラを備え、画面は10点マルチタッチ対応。その一方でストレージは64GB eMMCと、一般的なノートPCとはひと味違う、少しクセのある構成だ。NEC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」は、タッチ操作や前後カメラといった特徴が用途に合う人に向いた一台。
①前面100万画素、背面500万画素カメラを搭載
前面には720p・100万画素のインカメラ、背面には1080p・500万画素のアウトカメラを搭載。背面側はオートフォーカスにも対応する。11.6型液晶ディスプレーはIPS方式で、解像度1366×768、LEDバックライトを採用している。
②Celeron N5100と8GBメモリを搭載
CPUは4コアのインテル Celeron N5100で、最大動作周波数は2.80GHz。メモリは8GBのLPDDR4Xをオンボードで搭載する。ストレージには64GB eMMCを採用し、OSはWindows 11 Proを搭載する。
③約11.4時間駆動、USB Type-Cも装備
本体重量は約1.32kgで、バッテリー駆動時間は約11.4時間。USB Type-CはPower DeliveryとDisplayPort出力に対応するほか、USB Type-A×2やHDMI、microSDメモリーカードスロットも備えている。
製品スペック
【CPU】インテル Celeron N5100
【メモリ】8GB LPDDR4X
【ストレージ】64GB eMMC
【ディスプレー】11.6型ワイド、1366×768ドット、IPS方式、10点マルチタッチ対応
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