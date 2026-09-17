60分の録音が約6分で文字に！ AnkerのウェアラブルAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が1万9990円

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【Amazonタイムセール】Anker AIボイスレコーダー「Soundcore Work」をチェック！

AnkerのAIボイスレコーダー「Soundcore Work」がAmazonでタイムセール対象。参考価格26,990円から26％オフの19,990円で販売中。

「Soundcore Work」は、60分の録音データをAIによって約6分で文字起こしできるボイスレコーダーだ。文字にするだけでなく、誰が話したのかを識別する話者識別や段落分け、スマート要約にも対応。録音した会話を文字に起こし、要約までAIを活用できる一台だ。

①話者を識別し、内容に合わせてAIが要約

AI文字起こしは話者識別と段落分けに対応し、会議や商談、インタビューなどの音声をテキスト化できる。さらにスマート要約では、録音した内容に応じてAIが適切な要約テンプレートを自動で選択する。

②約10gのマイク、最大5m先まで収音

取り外し可能なマイクは約10gで、ボタン操作で録音を開始できる。最大5m先までの音声を収音でき、ウェアラブルで使える設計を採用。付属品にはネックレスチェーンやマグネットリングステッカーも用意されている。

③150以上の言語対応、スマホやPCで編集

150以上の言語に対応し、録音したデータはスマートフォンとPCから確認・編集できる。Starterプランでは月300分までAI文字起こしと自動要約を利用可能。データを保護する高度な暗号化技術を採用した設計も備えている。