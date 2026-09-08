カプコンは9月8日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『ストリートファイター6』について、2026年10月13日の参戦を控える新キャラクター「アルジュン」の配信に先立ち「Get Ready for アルジュン！」ファイティングパスを配信。

https://www.youtube.com/watch?v=pcXKKdN3rfY

今回は「ダルシム」のOutfit 2カラーEX1と、「リリー」のOutfit 1カラーEX1が登場する。新たなカラーを身にまとい、熱い闘いを繰り広げよう。

また、オンライン対戦の乱入演出にカスタマイズできるアイテムとして、乱入演出エフェクト「花火」のほか、「リュウ」と「エレナ」の新たな乱入演出ビジュアルも。もれなくゲットして「ファイティンググラウンド」を存分に楽しもう。

さらに、今回は堂々とした動きで主演を飾る「映画スター」シリーズのアバター装備、エモート、ミュージックやスタンプといったアイテムが登場。クラシックゲームには往年の名作『ギガウィング』を収録している。

「ファイティングパス」とは

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。

さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス（プレミアム報酬）」を購入すると、EXカラー、乱入イラスト／エフェクト、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、そしてクラシックゲームなど、さまざまな報酬が獲得できる。ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく。

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

■映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」とのコラボ乱入ビジュアルも！

2026年10月16日に全世界同時公開予定のハリウッド実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」とのコラボを記念して、登場するキャラクターたちのデザインの乱入ビジュアルを本日16時より無料配布している。ゲーム内Newsから乱入ビジュアルを受け取って、対戦を楽しもう。

●https://x.com/StreetFighterJA/status/2095285647712129106?s=20

■9月のゲーム内イベントスケジュールをチェック！

今月の誕生祭は「マノン」「エド」「エレナ」「マリーザ」。誕生日にはキャラ限定トーナメントも実施するので、各種トーナメントとあわせて参戦しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）