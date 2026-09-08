「アルジュン」は2026年10月13日に参戦！
「アルジュン」参戦を盛り上げる！『スト6』にてファイティングパス「Get Ready for アルジュン！」を配信
カプコンは9月8日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『ストリートファイター6』について、2026年10月13日の参戦を控える新キャラクター「アルジュン」の配信に先立ち「Get Ready for アルジュン！」ファイティングパスを配信。
https://www.youtube.com/watch?v=pcXKKdN3rfY
今回は「ダルシム」のOutfit 2カラーEX1と、「リリー」のOutfit 1カラーEX1が登場する。新たなカラーを身にまとい、熱い闘いを繰り広げよう。
また、オンライン対戦の乱入演出にカスタマイズできるアイテムとして、乱入演出エフェクト「花火」のほか、「リュウ」と「エレナ」の新たな乱入演出ビジュアルも。もれなくゲットして「ファイティンググラウンド」を存分に楽しもう。
さらに、今回は堂々とした動きで主演を飾る「映画スター」シリーズのアバター装備、エモート、ミュージックやスタンプといったアイテムが登場。クラシックゲームには往年の名作『ギガウィング』を収録している。
「ファイティングパス」とは
「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。
さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス（プレミアム報酬）」を購入すると、EXカラー、乱入イラスト／エフェクト、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、そしてクラシックゲームなど、さまざまな報酬が獲得できる。ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく。
※詳細はゲーム内にてご確認ください。
※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。
※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。
■映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」とのコラボ乱入ビジュアルも！
2026年10月16日に全世界同時公開予定のハリウッド実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」とのコラボを記念して、登場するキャラクターたちのデザインの乱入ビジュアルを本日16時より無料配布している。ゲーム内Newsから乱入ビジュアルを受け取って、対戦を楽しもう。
●https://x.com/StreetFighterJA/status/2095285647712129106?s=20
■9月のゲーム内イベントスケジュールをチェック！
今月の誕生祭は「マノン」「エド」「エレナ」「マリーザ」。誕生日にはキャラ限定トーナメントも実施するので、各種トーナメントとあわせて参戦しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
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※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
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