対応プラットフォームはPlayStation 5！
「ロリポップチェーンソー」最新作の正式タイトルが『LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Back』に決定！
ドラガミゲームスは9月17日、NADA HOLDINGSがPlayStation.Blogにて行う発表にあわせ、「LOLLIPOP CHAINSAW」シリーズ最新作の正式タイトルが『LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Back』であること、対応プラットフォームがPlayStation 5であることを発表。
■LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Backについて
世界を震撼させた、ポップでキュートな女子高生ゾンビハンターが帰ってくる！ 本作は「LOLLIPOP CHAINSAW」シリーズの完全新作。新たな衣装に身を包み、よりパワーアップしてカムバックする主人公ジュリエットの活躍に、ぜひ期待しよう。発売は2027年を予定している。
■新作発表と同日よりRePOP発売2周年記念セールを開催
『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』は9月12日に発売2周年を迎えた。新作『LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Back』の正式タイトル発表を記念し、9月17日より『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』を最大45％オフで楽しめる記念セールを実施。セール期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。
2027年発売予定の『LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Back』をプレイする前に、ジュリエットの原点となるポップでブラックユーモア満載の爽快ゾンビハントを、ぜひ楽しんでみよう。
【セール期間】
Xbox Series X|S／Xbox One：2026年9月17日9時～10月16日8時59分
Steam：2026年9月17日2時～10月1日2時
※PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 Edition／PC（GOG.com）については近日中に開催予定。
※日程はすべて日本時間です。
※本記事に記載の情報は日本国内ストアでの実施内容です。そのほかの地域に関する情報は、英語版のプレスリリースをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Back
ジャンル：ゾンビアクションゲーム
販売：NADA HOLDINGS
開発：JP UNIVERSE
ライセンス許諾：ドラガミゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2027年予定
価格：未定
CERO：未定
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