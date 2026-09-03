ドラガミゲームスは9月3日、ライセンス許諾先であるNADA HOLDINGS CORP.（以下、NADA HOLDINGS）が、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」（以下：TGS2026）において、「ロリポップチェーンソー」シリーズの完全新作ゲームを世界初公開すると発表。TGS2026の会期は、2026年9月17日～21日まで（一般公開日は、9月19日～21日）。

今回の完全新作ゲームは、TGS2026のセガ／アトラスブース内「セガパートナーズコーナー」にてプレイアブル展示され、会期中は実際にゲームを試遊できる。

また、同ブースには「ロリポップチェーンソー」シリーズの主人公・ジュリエットが登場するほか、9月18日および19日には、セガイベントステージおよびTGS2026メインステージにて、「ロリポップチェーンソー NEW PROJECT」と題したスペシャルトークショーが開催される。

なお、今回のTGS2026におけるイベントはNADA HOLDINGSが主催し、ドラガミゲームスは「ロリポップチェーンソー」シリーズのライセンサーとして、監修および協力を行っている。

※セガは新作ゲームの日本国内および東南アジア（一部地域除く）における流通パートナーです。

■TGS2026で完全新作ゲームを世界初試遊

TGS2026のセガ／アトラスブース内「セガパートナーズコーナー」には、新作ゲームの試遊台を4台設置する。会場では、今回世界初公開となる「ロリポップチェーンソー」シリーズ完全新作ゲームを実際にプレイできる。また、新作ゲームの試遊体験者を対象にオリジナルキーチェーンを、ブース来場者を対象にロゴステッカーを配布する。

▼プレゼント特典

①オリジナルキーチェーン

対象：新作ゲームの試遊体験者全員

②ロゴステッカー

対象：ブース来場者

※ブース周辺のスタッフにお声がけください。

※数に限りがありますので、なくなり次第配布終了となります。

■ジュリエットがTGS2026ブースに登場

「ロリポップチェーンソー」シリーズ公式アンバサダーを務めるコスプレイヤーのピーチミルキーさんが、主人公ジュリエットの新作衣装でブースに登場する。

また、ブース内には新作ゲームの世界観を再現したフォトスポットを設置。実物サイズで再現したチェーンソー型展示物には、LEDライトによってチェーン部分が回転しているように見える演出や、エンジン音、アクセル操作に連動してエンジン音のふかし具合が変化するギミックを搭載している。

こちらはジュリエットとともに記念撮影を楽しめるフォトスポットとなっている。

※時間帯によっては、展示を一時中止している場合があります。

■「ロリポップチェーンソー NEW PROJECT」スペシャルトークショー開催

2026年9月18日と19日の2日間、「ロリポップチェーンソー NEW PROJECT」と題したスペシャルトークショーを開催。コスプレイヤーのピーチミルキーさんに加え、プロデューサーや開発チームが登壇し、新作ゲームの紹介や開発に関するトークを予定している。

A：「ロリポップチェーンソー NEW PROJECT」 セガ／アトラス ステージイベント

日時：2026年9月18日11時40分～（約30分間）

場所：セガ イベントステージ

B：「ロリポップチェーンソー NEW PROJECT」 TGS2026メインステージイベント

日時：2026年9月19日9時40分～（約50分間）

場所：TGS2026メインステージ

※イベントの詳細は後日発表予定です。

【ゲーム情報】

タイトル：「ロリポップチェーンソー」シリーズ完全新作ゲーム

ジャンル：ゾンビアクションゲーム

販売：NADA HOLDINGS

開発：JP UNIVERSE

ライセンス許諾：ドラガミゲームス

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

CERO：未定

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