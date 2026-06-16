ドラガミゲームスは6月12日、ゾンビアクションゲーム『LOLLIPOP CHAINSAW』が2026年6月14日に発売14周年を迎え、リマスター版『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』の世界累計販売本数が40万本を突破したことを発表。

『LOLLIPOP CHAINSAW』は、ゾンビアウトブレイクに見舞われた高校を舞台に、チアリーダーの女子高生ジュリエットがチェーンソーを手にゾンビたちへ立ち向かうゾンビアクションゲーム。ポップで刺激的な世界観や個性的なキャラクターたちが国内外で高い評価を受け、2012年の発売以来、多くのファンに支持され続けている。

そして2024年に発売されたリマスター版『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』は、原作の魅力を継承しながら現行プラットフォーム向けに各種調整・改善を施した作品として、多くのプレイヤーに楽しまれているという。このシリーズ14周年という節目の年に、『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』の世界累計販売本数が40万本を突破した。

■コスチュームデザインコンテスト DRAGAMI特別賞「コギャルコスチューム」実装決定！

『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』コスチュームデザインコンテスト入賞作品のうち、DRAGAMI特別賞を受賞した「コギャルコスチューム」を2026年6月末に配信することが決定。同コスチュームのゲーム内画像は、以下のとおり。

本コスチュームは、普段のツインテールからイメージチェンジしたサイドポニーと、大胆に着崩した透け感のあるブラウスが特徴。『LOLLIPOP CHAINSAW』シリーズ14周年を記念する新たな装いとして、これまでとはひと味違うジュリエットの魅力を楽しめるだろう。

なお、本コスチュームの配信をもって、コスチュームデザインコンテスト入賞作品の実装は完了となる。同社は今後も『LOLLIPOP CHAINSAW』シリーズを通じて、世界中のファンに楽しでもらえるコンテンツを届けていくとのことなので、これからも本作に注目しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソー RePOP）

ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）

※パッケージ版はPS5／Switch／Switch 2のみ。

発売日：

PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）

PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）

PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）

Siwtch 2：発売中（2026年5月28日）

価格：

Switch／PS5／XSX|S／PC：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2：7590円（パッケージ版／ダウンロード版）※

※アップグレードパスは1100円。

CERO：Z（18才以上対象）

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