「アーケードアーカイブス」版を購入している人は330円でそれぞれの後継ハードで購入できる！
ニチブツの『ダチョラー』がSwitch 2／PS5／XSX|S／PC向け「アーケードアーカイブス2」で9月17日に配信！
ハムスターは9月16日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※XBOX Play Anywhere対応）向けに『アーケードアーカイブス2 ダチョラー』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は2026年9月17日、価格は1100円だ。
現在配信中のNintendo SwitchまたはPlayStation 4向けの『アーケードアーカイブス ダチョラー』をすでに購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 ダチョラー』を330円で購入できる所有者割引を利用可能。
『ダチョラー』は1983年にニチブツから発売されたアクションゲーム。自慢の足でカメをキックし、敵の動物に当てて倒そう。川から飛び出すカッパには要注意。
本作をマイナーチェンジした別作品の『キックボーイ』も収録していて、見た目やゲーム性の違いを楽しめる。
『アーケードアーカイブス2 ダチョラー』では、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやりなおすことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能が充実。
また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあうことができる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。
■「ダチョラー」公式グッズ販売中！
Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」（アマゾン マーチ オン デマンド）にて、『ダチョラー』のTシャツ、長袖Tシャツ、トレーナーをアーケードアーカイブスの公式グッズとして販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。
▼アーケードアーカイブス公式グッズ情報：
https://www.arcadearchives.com/topics/category/goods/
■公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！
「アーケードアーカイブス」配信日の夜19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて生配信している。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組となっているのでお見逃しなく。
▼YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
●第616回 アーケードアーカイバー
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス2 ダチョラー
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※XBOX Play Anywhere対応）
配信日：2026年9月17日
プレイ人数：1～2人
価格：1100円
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ダチョラー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ダチョラー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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