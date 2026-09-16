ハムスターは9月16日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ミスター・ドゥ対ユニコーン』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ミスター・ドゥ対ユニコーン』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年9月17日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『ミスター・ドゥ対ユニコーン』は、1983年にユニバーサルから発売されたアクションゲーム。ピエロのキャラクターを操作してユニコーンを退治していこう。

ハンマーを使ってブロックを叩き落とし、ユニコーンをつぶせば退治が可能だ。ハシゴの向きを変えて移動先を変更したり、ユニコーンを穴に落として動けなくさせたりと、ステージの仕掛けを上手に利用しよう。

■2026年9月17日の「アーケードアーカイバー」は『ミスター・ドゥ対ユニコーン』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年9月17日は『ミスター・ドゥ対ユニコーン』特集。

ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第616回 アーケードアーカイバー ミスター・ドゥ対ユニコーンスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ミスター・ドゥ対ユニコーン

アーケードアーカイブス2 ミスター・ドゥ対ユニコーン

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年9月17日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ミスター・ドゥ対ユニコーン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ミスター・ドゥ対ユニコーン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©UNIVERSAL ENTERTAINMENT / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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