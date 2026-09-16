1983年にユニバーサルから発売されたアクションゲーム！
『ミスター・ドゥ対ユニコーン』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で9月17日に配信決定！
ハムスターは9月16日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ミスター・ドゥ対ユニコーン』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ミスター・ドゥ対ユニコーン』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年9月17日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『ミスター・ドゥ対ユニコーン』は、1983年にユニバーサルから発売されたアクションゲーム。ピエロのキャラクターを操作してユニコーンを退治していこう。
ハンマーを使ってブロックを叩き落とし、ユニコーンをつぶせば退治が可能だ。ハシゴの向きを変えて移動先を変更したり、ユニコーンを穴に落として動けなくさせたりと、ステージの仕掛けを上手に利用しよう。
■2026年9月17日の「アーケードアーカイバー」は『ミスター・ドゥ対ユニコーン』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年9月17日は『ミスター・ドゥ対ユニコーン』特集。
ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第616回 アーケードアーカイバー ミスター・ドゥ対ユニコーンスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ミスター・ドゥ対ユニコーン
アーケードアーカイブス2 ミスター・ドゥ対ユニコーン
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年9月17日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ミスター・ドゥ対ユニコーン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ミスター・ドゥ対ユニコーン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT / ©HAMSTER Corporation
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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