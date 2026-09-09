1987年にデータイーストがアーケードでリリースした横スクロールアクションゲーム！
『カルノフ』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で9月10日に配信決定！
ハムスターは9月9日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス カルノフ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 カルノフ』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年9月10日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。
『カルノフ』は、1987年にデータイーストから発売されたアクションゲーム。カルノフを操り、暗黒の帝王を倒し、奪われた財宝を取り戻そう。
カルノフは口から火を吹いて攻撃可能。また、9つの武器（オプション）を使うことで移動速度を上昇させたり、はしごを作り出したり、空を飛べたりとさまざまなアクションも行える。
ボスを倒すと手に入る引き裂かれた地図片をすべて集めると……？
■2026年9月10日の「アーケードアーカイバー」は『カルノフ』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年9月10日は『カルノフ』特集。
ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第615回 アーケードアーカイバー カルノフスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス カルノフ
アーケードアーカイブス2 カルノフ
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年9月10日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス カルノフ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 カルノフ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©PAON DP Inc. / ©HAMSTER Corporation
© G-MODE Corporation / DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered trademarks of G-MODE Corporation.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります