1987年にデータイーストがアーケードでリリースした横スクロールアクションゲーム！

ハムスターは9月9日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス カルノフ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 カルノフ』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年9月10日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。

『カルノフ』は、1987年にデータイーストから発売されたアクションゲーム。カルノフを操り、暗黒の帝王を倒し、奪われた財宝を取り戻そう。

カルノフは口から火を吹いて攻撃可能。また、9つの武器（オプション）を使うことで移動速度を上昇させたり、はしごを作り出したり、空を飛べたりとさまざまなアクションも行える。

ボスを倒すと手に入る引き裂かれた地図片をすべて集めると……？

■2026年9月10日の「アーケードアーカイバー」は『カルノフ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年9月10日は『カルノフ』特集。

ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第615回 アーケードアーカイバー カルノフスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス カルノフ

アーケードアーカイブス2 カルノフ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年9月10日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス カルノフ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 カルノフ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

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Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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