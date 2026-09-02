1987年にタイトーからリリースされたシリーズ第2弾！
『アルカノイド リベンジオブDOH』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で9月3日に配信決定！
ハムスターは9月2日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス アルカノイド リベンジオブDOH』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 アルカノイド リベンジオブDOH』を配信すると発表。
配信日は、2026年9月3日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『アルカノイド リベンジオブDOH』は、1987年にタイトーから発売されたブロックくずしゲーム。「アルカノイド」の続編で、エナジーボールを跳ね返してスペースウォールを破壊していくという基本的なルールはそのままに、ニューシステムとしてL面やR面への分岐やアイテム数の増加など、よりパワーアップして帰ってきた。
次元を越えて宇宙に舞い降りた次元要塞DOHを止められるのはキミだ。
■2026年9月3日の「アーケードアーカイバー」は『アルカノイド リベンジオブDOH』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年9月3日は『アルカノイド リベンジオブDOH』特集。
番組には、当時の開発者の塚野氏がオンラインで、スタジオからはタイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第614回 アーケードアーカイバー アルカノイド リベンジオブDOHスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス アルカノイド リベンジオブDOH
アーケードアーカイブス2 アルカノイド リベンジオブDOH
ジャンル：ブロックくずしゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年9月3日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス アルカノイド リベンジオブDOH』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 アルカノイド リベンジオブDOH』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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