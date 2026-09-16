エレコム、移動中やオフィス向けのぞき見防止フィルター3シリーズ19アイテムを発売

エレコムは、移動中やオフィスでの視線対策に役立つ「のぞき見防止フィルター」3シリーズ19アイテムを9月中旬に発売する。価格は4,681円から14,300円まで。スタンダードタイプ2種類と抗菌タイプを用意し、画面サイズやノートパソコンの機種に合わせて選べる構成だ。

新製品は、画面の正面を中心に左右30度ずつ、計60度を超える角度からは画面が黒く見える設計だ。周囲からののぞき見を抑えつつ、アンチグレア加工で映り込みを拡散し、ギラつきを軽減する。さらに、ブルーライトカットや99%以上の紫外線カット、鉛筆硬度2H相当のハードコート加工も備え、日常的な持ち運びや長時間作業に配慮した内容だ。

スタンダードタイプは、汎用向けの「EF-PF1Dシリーズ」と「EFWPFXシリーズ」の2系統だ。EF-PF1Dシリーズは13.3型、14型、15.6型、17型、19型、21.5W型、23.8W型などに対応し、透過率約75%、ブルーライト約42%カット、紫外線約99.9%カットをうたう。EFWPFXシリーズは24W型と27W型向けで、透過率約68%、ブルーライト約52%カット、紫外線約99.5%カットだ。いずれも付属シールを使って、モニター貼り、フレーム貼り、スライド用の3通りで固定できる。

抗菌タイプの「EF-PF1Jシリーズ」は、フィルム表面の雑菌の繁殖を抑える抗菌加工を施したモデルだ。JIS Z 2801に基づく抗菌試験で抗菌活性値2.0以上を確認しており、透過率約72%、ブルーライト約45%カット、紫外線約99.9%カットを備える。DynabookやPanasonic Let's noteの一部機種専用モデルを含み、フィット感を重視する法人利用や業務端末向けの選択肢になりそうだ。