「ガガーブトリロジー」の幕開けとなる名作
詩うRPG『英雄伝説III 白き魔女 リニューアル PC-9801』がSwitch向け「EGGコンソール」にて本日8月20日に配信！
D4エンタープライズは8月20日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第112弾タイトルとして日本ファルコムの名作RPG『英雄伝説III 白き魔女 リニューアル PC-9801』を配信。価格は980円だ。
▼紹介動画
■「英雄伝説」の第二期「ガガーブトリロジー」の幕開けとなる作品！
「ジュリオ」と「クリス」とともに白き魔女の謎に迫ろう
本作は、1994年に日本ファルコムから発売されたロールプレイングゲーム。オリジナル版となる『英雄伝説III』をベースにシステムやゲームバランスを改良したことから、『リニューアル』とタイトルに冠されている。
プレイヤーは弱虫な少年「ジュリオ」とヒロインの「クリス」の二人を操作し、村の成人儀式として巡礼の旅に出る。やがて、白き魔女に興味を抱いていくことになるだろう。
ゲームはトップビューのランダムエンカウント方式で、戦闘はオートバトルを採用しており、誰もが直感的にプレイできる内容に仕上がっている。ただし、序盤では仲間が少ないため、苦戦することもあるかもしれない。そんなときは、コマンドメニューの戦闘設定を調整すると良いだろう。
本作は、ファルコムらしい壮大なストーリーとユニークな寸劇などが楽しめる内容となっており、まさに王道のRPGを堪能できる。遊びごたえも抜群で、なんと序章と第1章だけで前作を超えるボリューム。全9章からなる長編となっている。
なお、「英雄伝説」シリーズとしては、第2期となる「ガガーブトリロジー」の第1作目という位置づけで、『英雄伝説IV 朱紅い雫（あかいしずく）』や『英雄伝説V 海の檻歌（うみのおりうた）』と世界観を共有しながら物語が展開していく。
『EGGコンソール 英雄伝説III 白き魔女 リニューアル PC-9801』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各章開始直後のデータを利用できる「シーンセレクト」モードに対応。また、「ギャラリー」モードでは当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能だ。
※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。
【ゲーム情報】
タイトル：EGGコンソール 英雄伝説III 白き魔女 リニューアル PC-9801
ジャンル：ロールプレイングゲーム
配信：D4エンタープライズ
メーカー：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch
配信日：配信中（2026年8月20日）
価格：980円
IARC：7+（7才以上対象）
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
© D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります