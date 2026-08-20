D4エンタープライズは8月20日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第112弾タイトルとして日本ファルコムの名作RPG『英雄伝説III 白き魔女 リニューアル PC-9801』を配信。価格は980円だ。

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■「英雄伝説」の第二期「ガガーブトリロジー」の幕開けとなる作品！

「ジュリオ」と「クリス」とともに白き魔女の謎に迫ろう

本作は、1994年に日本ファルコムから発売されたロールプレイングゲーム。オリジナル版となる『英雄伝説III』をベースにシステムやゲームバランスを改良したことから、『リニューアル』とタイトルに冠されている。

プレイヤーは弱虫な少年「ジュリオ」とヒロインの「クリス」の二人を操作し、村の成人儀式として巡礼の旅に出る。やがて、白き魔女に興味を抱いていくことになるだろう。

ゲームはトップビューのランダムエンカウント方式で、戦闘はオートバトルを採用しており、誰もが直感的にプレイできる内容に仕上がっている。ただし、序盤では仲間が少ないため、苦戦することもあるかもしれない。そんなときは、コマンドメニューの戦闘設定を調整すると良いだろう。

本作は、ファルコムらしい壮大なストーリーとユニークな寸劇などが楽しめる内容となっており、まさに王道のRPGを堪能できる。遊びごたえも抜群で、なんと序章と第1章だけで前作を超えるボリューム。全9章からなる長編となっている。

なお、「英雄伝説」シリーズとしては、第2期となる「ガガーブトリロジー」の第1作目という位置づけで、『英雄伝説IV 朱紅い雫（あかいしずく）』や『英雄伝説V 海の檻歌（うみのおりうた）』と世界観を共有しながら物語が展開していく。

『EGGコンソール 英雄伝説III 白き魔女 リニューアル PC-9801』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各章開始直後のデータを利用できる「シーンセレクト」モードに対応。また、「ギャラリー」モードでは当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能だ。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール 英雄伝説III 白き魔女 リニューアル PC-9801

ジャンル：ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年8月20日）

価格：980円

IARC：7+（7才以上対象）

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