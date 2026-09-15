滅びゆく世界に降り立った救世主と運命の神に見出された4人の戦士たちの物語

任天堂は9月14日、「ファイアーエムブレム」シリーズ最新作『ファイアーエムブレム 万紫千紅』（Nintendo Switch 2 専用ソフト）について、紹介映像を公開した。

本作の発売日は、2026年9月17日。価格は、通常版のパッケージ版が9980円／ダウンロード版が8980円。豪華版の「Dagdan Collection（ダグザコレクション）」のパッケージ版が1万4980円、Nintendo Store専売のダウンロード版が1万3980円／特典のみ版が6000円だ。

▼紹介映像

https://youtu.be/Cf-M7QlVolk

さらに詳しいゲーム内容を知りたい人は、8月4日に配信された「ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct」をチェックしよう。

▼ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct 2026.8.4

https://www.youtube.com/watch?v=GH-_acXNfk0

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：ファイアーエムブレム 万紫千紅（ばんしせんこう）

ジャンル：ロールプレイングシミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年9月17日

価格：

【通常版】

パッケージ版：9980円

ダウンロード版：8980円

【豪華版：ファイアーエムブレム 万紫千紅 Dagdan Collection】

パッケージ版：1万4980円

ダウンロード版（Nintendo Store専売）：1万3980円

特典のみ版（Nintendo Store専売）：6000円

CERO：C（15才以上対象）

© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS