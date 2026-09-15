滅びゆく世界に降り立った救世主と運命の神に見出された4人の戦士たちの物語
『ファイアーエムブレム 万紫千紅』の紹介映像が公開！発売前にゲームの特徴をチェックしよう
任天堂は9月14日、「ファイアーエムブレム」シリーズ最新作『ファイアーエムブレム 万紫千紅』（Nintendo Switch 2 専用ソフト）について、紹介映像を公開した。
本作の発売日は、2026年9月17日。価格は、通常版のパッケージ版が9980円／ダウンロード版が8980円。豪華版の「Dagdan Collection（ダグザコレクション）」のパッケージ版が1万4980円、Nintendo Store専売のダウンロード版が1万3980円／特典のみ版が6000円だ。
▼紹介映像
https://youtu.be/Cf-M7QlVolk
さらに詳しいゲーム内容を知りたい人は、8月4日に配信された「ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct」をチェックしよう。
▼ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct 2026.8.4
https://www.youtube.com/watch?v=GH-_acXNfk0
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：ファイアーエムブレム 万紫千紅（ばんしせんこう）
ジャンル：ロールプレイングシミュレーション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年9月17日
価格：
【通常版】
パッケージ版：9980円
ダウンロード版：8980円
【豪華版：ファイアーエムブレム 万紫千紅 Dagdan Collection】
パッケージ版：1万4980円
ダウンロード版（Nintendo Store専売）：1万3980円
特典のみ版（Nintendo Store専売）：6000円
CERO：C（15才以上対象）
© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
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