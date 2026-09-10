松屋、30食で54％オフ！ 牛めし・豚めし・カレーを冷凍庫にどっさり

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「松屋 全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋の定番メニューを冷凍食品で楽しめる「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

セット内容は、牛めしの具（10食）、豚めしの具（10食）、オリジナルカレー（10食）の合計30食です。参考価格1万3,760円のところ、54％オフの6,280円で販売されています。1食あたり約209円となっています。

「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」の特徴

Amazon商品ページより

牛めしの具はプレミアム仕様で、牛肉とたまねぎ、旨味ダレを組み合わせています。牛肉にはアメリカ産を5割以上使用し、出来立ての牛めしの具を急速凍結して届ける商品です。電子レンジや湯煎で温めて食べられます。

豚めしの具は、ブラジル産、フランス産、デンマーク産のいずれかの豚肉と、厳選した品質のタマネギを使用。国内自社工場でスライス、調理、製造しています。

オリジナルカレーは10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレーで、辛口としています。こちらも電子レンジまたは湯煎で調理できます。

本商品は冷凍食品のため、マイナス18度以下の冷凍条件での保管が必要です。

まとめ：松屋の定番3種をまとめてストック！

牛めし、豚めし、カレーを合わせて30食分ストックできる「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が、現在開催中のAmazonタイムセールで54％オフとなっています。参考価格1万3,760円から6,280円となり、1食あたり約209円です。

電子レンジや湯煎で調理できるため、冷凍庫にストックしておけば、牛めしや豚めし、カレーを食べたいときに便利な商品となっています。セールの機会に、松屋の定番メニューをまとめて確保してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。