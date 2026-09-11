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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第147回

たっぷり160gの大容量ポテチをストック！ カルビーのポテトチップス12袋が1,463円引き

2026年09月11日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味 160g×12袋」が
Amazonでセール価格で販売中！

　大容量のポテトチップスをまとめてストックできる「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味」が、Amazonでセール価格になっています。

　160g入りを12袋セットにした商品で、参考価格4,445円のところ33％オフの2,982円。1袋あたり約248円で販売されています。

アマゾンでカルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味 160g×12袋を入手

「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味」の特徴
Amazon商品ページより

　「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味」は、じゃがいものおいしさを生かしたポテトチップスで、パリッと軽い食感と塩味を特徴としています。

　ビッグバッグはたっぷり食べごたえのある大容量サイズで、1袋の内容量は160gです。

まとめ：大容量ポテチをまとめてストック！

　「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味」は、160g入り12袋をまとめて用意できる商品です。参考価格4,445円から33％オフの2,982円、1袋あたり約248円となっています。

　Amazonでセール価格になっているこの機会に、ポテトチップスをまとめ買いしてストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでカルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味 160g×12袋を入手

※価格は税込み表記です。

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