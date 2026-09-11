アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第147回
たっぷり160gの大容量ポテチをストック！ カルビーのポテトチップス12袋が1,463円引き
2026年09月11日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味 160g×12袋」が
Amazonでセール価格で販売中！
大容量のポテトチップスをまとめてストックできる「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味」が、Amazonでセール価格になっています。
160g入りを12袋セットにした商品で、参考価格4,445円のところ33％オフの2,982円。1袋あたり約248円で販売されています。
「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味」の特徴
Amazon商品ページより
「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味」は、じゃがいものおいしさを生かしたポテトチップスで、パリッと軽い食感と塩味を特徴としています。
ビッグバッグはたっぷり食べごたえのある大容量サイズで、1袋の内容量は160gです。
まとめ：大容量ポテチをまとめてストック！
「カルビー ポテトチップス ビッグバッグ うすしお味」は、160g入り12袋をまとめて用意できる商品です。参考価格4,445円から33％オフの2,982円、1袋あたり約248円となっています。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、ポテトチップスをまとめ買いしてストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第147回
グルメ小腹を満たす一杯をまとめ買い！ 「日清麺職人 醤油」12個が1,019円オフ
-
第146回
グルメ「緑のたぬき」を12個ストック！ 小腹や夜食にうれしい定番が721円オフ
-
第145回
グルメ「ピザポテト」を12袋まとめ買い！ ジャンクなおやつを466円引きでストック
-
第144回
グルメ松屋、30食で54％オフ！ 牛めし・豚めし・カレーを冷凍庫にどっさり
-
第141回
グルメ最近コーヒー高すぎ！ 「ワンダ コク微糖」24本が1本100円
-
第140回
グルメ松屋の大人気「うまトマハンバーグ」を家で！ 牛めしも入った10食セットがセール中
-
第139回
グルメペヤングの焼きそばじゃなくて混ぜそば食べたことある？ どうせなら18個まとめ買いしませんか
-
第138回
グルメ今日は牛めし、明日はカレー！ 松屋の「全部盛」20食が47％オフ、冷凍庫にストックしよう
-
第137回
グルメ家にタリーズのカフェオレを常備した〜い！ 24本セットがAmazonタイムセールで54％オフ
- この連載の一覧へ