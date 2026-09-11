アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第147回
小腹を満たす一杯をまとめ買い！ 「日清麺職人 醤油」12個が1,019円オフ
2026年09月11日 18時00分更新
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「日清麺職人 醤油 12個セット」がセール中！
全粒粉入りのノンフライ麺と醤油スープを組み合わせた「日清麺職人 醤油」12個セットがAmazonでセール価格で販売中。
参考価格2,385円のところ、43％オフの1,366円で販売されています。1個あたりの価格は約114円となっています。
「日清麺職人 醤油」の特徴
Amazon商品ページより
「日清麺職人」シリーズは、小麦の風味が感じられるという全粒粉入りの「ごちそうノンフライ麺」が特徴です。
「日清麺職人 醤油」では、国内醸造丸大豆醤油を使用し、醤油の風味とコクを特徴とするスープに仕上げています。
具材にはメンマ、のり2枚、花形カマボコ、ネギを使用しています。
まとめ：12個まとめてストックするチャンス！
Amazonにて、全粒粉入りのノンフライ麺を使用した「日清麺職人 醤油 12個セット」がセール価格となっています。
参考価格2,385円から43％オフとなる1,366円で、1個あたり約114円となります。Amazonでセール価格となっているこの機会に、お得にまとめ買いしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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