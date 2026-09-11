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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第147回

小腹を満たす一杯をまとめ買い！ 「日清麺職人 醤油」12個が1,019円オフ

2026年09月11日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「日清麺職人 醤油 12個セット」がセール中！

　全粒粉入りのノンフライ麺と醤油スープを組み合わせた「日清麺職人 醤油」12個セットがAmazonでセール価格で販売中。

　参考価格2,385円のところ、43％オフの1,366円で販売されています。1個あたりの価格は約114円となっています。

アマゾンで日清麺職人 醤油 12個セットを入手

「日清麺職人 醤油」の特徴
Amazon商品ページより

　「日清麺職人」シリーズは、小麦の風味が感じられるという全粒粉入りの「ごちそうノンフライ麺」が特徴です。

　「日清麺職人 醤油」では、国内醸造丸大豆醤油を使用し、醤油の風味とコクを特徴とするスープに仕上げています。

　具材にはメンマ、のり2枚、花形カマボコ、ネギを使用しています。

まとめ：12個まとめてストックするチャンス！

　Amazonにて、全粒粉入りのノンフライ麺を使用した「日清麺職人 醤油 12個セット」がセール価格となっています。

　参考価格2,385円から43％オフとなる1,366円で、1個あたり約114円となります。Amazonでセール価格となっているこの機会に、お得にまとめ買いしてはいかがでしょうか。

アマゾンで日清麺職人 醤油 12個セットを入手

※価格は税込み表記です。

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