「緑のたぬき」を12個ストック！ 小腹や夜食にうれしい定番が721円オフ

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「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個」がセール価格で登場！

東日本向けのつゆを使用した「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個」が、Amazonでセール価格で販売中です。

参考価格3,059円のところ、24％オフの2,338円で販売されています。1個あたり約195円となっています。

「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東」の特徴

Amazon商品ページより

「緑のたぬき天そば 東」は、鰹節と宗田鰹節のだしをベースに、濃口醤油と砂糖で仕上げた東日本向けのつゆを使用しています。東日本向けはしっかりした味わい、西日本向けはすっきりした口当たりになるよう、地域ごとにだしの配合を変えています。

そばは、そば特有の歯ごたえと滑らかさを持つ、食べやすい太さの角刃で切ったやや黒めのそばです。麺重量は72gで、3分で戻ります。

具材には小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎを使用しています。小えび天ぷらは、玉ねぎを粉末状にして衣に配合して揚げたものです。香ばしい小えび天やあおさ揚げ玉が特徴とされています。別添の七味唐辛子が付いています。

まとめ：12食分の「緑のたぬき」をストック！

「マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個」が、Amazonで24％オフのセール価格となっています。参考価格3,059円から2,338円となり、1個あたり約195円です。

Amazonでセール価格となっているこの機会に、「緑のたぬき」をまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。