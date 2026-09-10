アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第145回
「ピザポテト」を12袋まとめ買い！ ジャンクなおやつを466円引きでストック
2026年09月10日 19時00分更新
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「ピザポテト 60g×12袋」がセール価格で販売中！
カルビーの「ピザポテト 60g×12袋」が、Amazonでセール価格になっています。厚切りカットのポテトチップスにチーズをトッピングした商品で、12袋をまとめたセット商品です。
参考価格2,333円のところ、20％オフの1,867円で販売されています。1袋あたり約156円となっています。
「ピザポテト」の特徴
Amazon商品ページより
「ピザポテト」は、食べ応えのある厚切りカットのポテトチップスに、メルトフレーク製法でチーズ味フレークをトッピングしています。
メルトフレーク製法は、チーズ味フレークをポテトチップスの表面に融かしつける独自の製法です。
チーズの味わいに加え、ミート、トマト、スパイスを組み合わせた味わいが特徴とされています。
まとめ：ピザポテトを12袋まとめてストック！
「ピザポテト 60g×12袋」が、Amazonで20％オフのセール価格となっています。
厚切りポテトチップスにチーズをトッピングした「ピザポテト」を12袋まとめて確保できるセットです。セール価格となっている機会に、まとめ買いしてストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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