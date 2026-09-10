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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第145回

「ピザポテト」を12袋まとめ買い！ ジャンクなおやつを466円引きでストック

2026年09月10日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ピザポテト 60g×12袋」がセール価格で販売中！

　カルビーの「ピザポテト 60g×12袋」が、Amazonでセール価格になっています。厚切りカットのポテトチップスにチーズをトッピングした商品で、12袋をまとめたセット商品です。

　参考価格2,333円のところ、20％オフの1,867円で販売されています。1袋あたり約156円となっています。

アマゾンでピザポテト 60g×12袋を入手

「ピザポテト」の特徴
Amazon商品ページより

　「ピザポテト」は、食べ応えのある厚切りカットのポテトチップスに、メルトフレーク製法でチーズ味フレークをトッピングしています。

　メルトフレーク製法は、チーズ味フレークをポテトチップスの表面に融かしつける独自の製法です。

　チーズの味わいに加え、ミート、トマト、スパイスを組み合わせた味わいが特徴とされています。

まとめ：ピザポテトを12袋まとめてストック！

　「ピザポテト 60g×12袋」が、Amazonで20％オフのセール価格となっています。

　厚切りポテトチップスにチーズをトッピングした「ピザポテト」を12袋まとめて確保できるセットです。セール価格となっている機会に、まとめ買いしてストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでピザポテト 60g×12袋を入手

※価格は税込み表記です。

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