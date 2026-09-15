みかん果汁67％って濃すぎる！ ファミマに和歌山県産みかんの「ぎゅっとみかん」登場

ファミリーマートは9月15日から、和歌山県産みかん果汁を67％使用したアイスバー「とろける食感 ぎゅっとみかん」を、沖縄県を除く全国で数量限定発売します。

国産フルーツを使用し、持続可能な果実生産を支援する「ファミマル」の「産地と、コンビに、」シリーズの商品です。

みかん果汁を67％使用のアイスバー「ぎゅっとみかん」

▲とろける食感 ぎゅっとみかん 248円

和歌山県産の濃厚な甘味のみかん果汁を使用したアイスバーです。濃厚なみかん果汁の層と、とろける食感のジェラート層による2層仕立てにしています。みかん果汁は67％使用しています。

水分と太陽光を管理して育てたみかんの果汁を使用し、甘みと酸味が凝縮された濃厚なコクのある味わいが特徴としています。

原材料には、青果市場では規格外となる果実も含めています。強風で枝と擦れて傷がついた果実など、味わいは一級品でありながら見た目を理由に出荷できない果実からも果汁を搾り、アイスバーに使用しています。

和歌山県内の店舗では、対象商品を1個購入するごとに、和歌山県のPRキャラクター「きいちゃん」のステッカーを1枚配布します。ステッカーは9月15日から配布し、なくなり次第終了します。

和歌山の味を全国へ！

まだ暑さが残る時期に、冬のイメージが強いみかんをアイスで楽しめるのは面白いですね。しかも和歌山県産みかん果汁を67％使用した2層仕立てということで、みかんの甘酸っぱさをしっかり味わえそうです。

数量限定の商品なので、気になる人はファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月15日

※価格は税込み表記です。