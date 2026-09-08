アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第141回
最近コーヒー高すぎ！ 「ワンダ コク微糖」24本が1本100円
2026年09月08日 20時00分更新
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「ワンダ コク微糖 ボトル缶 370g×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「ワンダ コク微糖 ボトル缶 370g×24本」は、コーヒー豆のコクと香りを追求したボトル缶コーヒーです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,962円から60％オフとなる2,398円で販売されています。24本入りで、1本あたり約100円となります。
「ワンダ コク微糖 ボトル缶」の特徴
Amazon商品ページより
アサヒ飲料「ワンダ コク微糖」は、焙煎時の豆がはじけるまでの時間の比率や、抽出時の豆量と湯量の比率にこだわって製造したボトル缶コーヒーです。飲んだ瞬間のコクと、後味の雑味を抑えることを追求しています。
焙煎では、前半を低温に設定し、後半に一気に高温へ上げる方法を採用しています。豆をじっくり焙煎することで、雑味を抑え、豆の甘味やコクを引き出すとしています。
抽出では、初期を高温、後期を低温にする独自の製法を採用。抽出後期に出る雑味や渋味を抑え、おいしいところを取り入れる方法としています。
コーヒー豆はベトナム産、ブラジル産などを使用。しっかりとしたボディ・コクがありながら、フルーツのような酸味と香りを感じる豆を焼き分けてブレンドしています。
まとめ：毎日のコーヒーを24本まとめてストック！
「ワンダ コク微糖 ボトル缶 370g×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで60％オフの2,398円になっています。
毎日のコーヒーを箱で確保したい人にとっては、大きく値下がりしている今はまとめ買いのチャンスとなっています。現在開催中のAmazonタイムセールを利用して、24本セットをストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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