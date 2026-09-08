アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第140回
松屋の大人気「うまトマハンバーグ」を家で！ 牛めしも入った10食セットがセール中
2026年09月08日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「松屋 うまトマハンバーグ＋プレミアム仕様牛めし 10食セット」が
Amazonタイムセールに登場！
松屋の人気商品をセットにした「うまトマハンバーグ5食＋プレミアム仕様牛めしの具5食」は、冷凍食品として保存できる10食セットです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,980円から20％オフとなる3,999円で販売されています。10食入りで、1食あたり約400円となります。
「松屋 うまトマハンバーグ＋プレミアム仕様牛めし 10食セット」の特徴
Amazon商品ページより
「松屋 うまトマハンバーグ＋プレミアム仕様牛めし 10食セット」の商品内容は、うまトマハンバーグ5食とプレミアム仕様牛めしの具5食です。冷凍食品のため、マイナス18度以下で保存するよう案内されています。
うまトマハンバーグは、トマトの酸味とニンニクの旨味が特徴の商品です。電子レンジや湯煎で調理できるため、簡単に調理できます。
プレミアム仕様牛めしの具は、うまみアミノ酸の含有量が多いとされているアメリカ産牛肉5割以上使用し、秘伝の特製プレミアムタレを採用しています。
まとめ：冷凍庫に10食ストックしておこう！
「うまトマハンバーグ5食＋プレミアム仕様牛めしの具5食」の10食セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで20％オフの3,999円になっています。
1食あたり約400円で、ハンバーグと牛めしの具をそれぞれ5食ずつストックできます。電子レンジや湯煎で調理できる冷凍食品なので、セールの機会に冷凍庫へストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第139回
グルメペヤングの焼きそばじゃなくて混ぜそば食べたことある？ どうせなら18個まとめ買いしませんか
-
第138回
グルメ今日は牛めし、明日はカレー！ 松屋の「全部盛」20食が47％オフ、冷凍庫にストックしよう
-
第137回
グルメ家にタリーズのカフェオレを常備した〜い！ 24本セットがAmazonタイムセールで54％オフ
-
第136回
グルメゴーゴーカレーが24食も届く！ 約8000円引きでまとめ買いしよう
-
第135回
グルメ仕事中のコーヒーをまとめ買い！ 「ドトール ブラック」480ml×24本が18％オフ
-
第134回
グルメタンパク質16gを手軽に！ 「inバープロテイン」18本セットが13％オフ
-
第133回
グルメ「どん兵衛」を12個ストック！ 小腹にうれしい“あっさり”3種類セット
-
第132回
グルメ松屋を冷凍庫にどっさり！ 牛めし＋カレー32食セットが50％オフ
-
第131回
グルメすき家＆なか卯を冷凍庫にどっさり！ 丼・カレー19食セットがお買い得
- この連載の一覧へ