松屋の大人気「うまトマハンバーグ」を家で！ 牛めしも入った10食セットがセール中

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「松屋 うまトマハンバーグ＋プレミアム仕様牛めし 10食セット」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋の人気商品をセットにした「うまトマハンバーグ5食＋プレミアム仕様牛めしの具5食」は、冷凍食品として保存できる10食セットです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,980円から20％オフとなる3,999円で販売されています。10食入りで、1食あたり約400円となります。

「松屋 うまトマハンバーグ＋プレミアム仕様牛めし 10食セット」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 うまトマハンバーグ＋プレミアム仕様牛めし 10食セット」の商品内容は、うまトマハンバーグ5食とプレミアム仕様牛めしの具5食です。冷凍食品のため、マイナス18度以下で保存するよう案内されています。

うまトマハンバーグは、トマトの酸味とニンニクの旨味が特徴の商品です。電子レンジや湯煎で調理できるため、簡単に調理できます。

プレミアム仕様牛めしの具は、うまみアミノ酸の含有量が多いとされているアメリカ産牛肉5割以上使用し、秘伝の特製プレミアムタレを採用しています。

まとめ：冷凍庫に10食ストックしておこう！

「うまトマハンバーグ5食＋プレミアム仕様牛めしの具5食」の10食セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで20％オフの3,999円になっています。

1食あたり約400円で、ハンバーグと牛めしの具をそれぞれ5食ずつストックできます。電子レンジや湯煎で調理できる冷凍食品なので、セールの機会に冷凍庫へストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。